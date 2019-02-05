Oktay: 31 Mart’a ilişkin bir endişemiz yok

BUGÜN NELER OLDU

Yardımcısı Fuat Oktay, "Adaylarımızın 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceklerine ilişkin bir endişemiz yok ancak arzumuz bu ipi en üst noktada göğüslemeleri" dedi. Oktay, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce düzenlenen Arabaşı Programı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik için 15 Temmuz'da mücadele verdikleri Kahramankazan'da bugün yine aynı ruh ve kararlılıkla bir arada olduklarını belirtti. Oktay, başkentte yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerini bitirdi.