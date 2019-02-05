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SİNABDER’den anlamlı etkinlik

Giriş Tarihi: 5.2.2019
SİNABDER’den anlamlı etkinlik
SINCAN Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği (SİNABDER) balıkçıları, Kurtboğazı Barajı'nda buluşarak baraj etrafındaki plastik, çam şişe ve piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladılar. SİNABDER Dernek Başkanı Niyazi Gerikalan, "Dernek olarak bizler sadece balık tutmak için bir araya gelmiyoruz, aynı zamanda çevreci bir derneğiz. Dönem dönem dernek üyeleriyle buluşarak yabani hayvanlara yiyecek bırakıyoruz. Göl ve baraj kenarlarına bırakılan plastik, çam şişeleri, piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak gelecek nesiller için daha temiz bir çevre bırakmaya çalışıyoruz. Dernek olarak davetimize icabet eden çevre aşığı üyelerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi. Çevre temizliğinin ardından yorulan dernek üyeleri piknik yaparak yorgunluklarını attı.
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SİNABDER’den anlamlı etkinlik
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