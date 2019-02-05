VAR, A.Gücü maçlarında neden kullanılmıyor?

BUGÜN NELER OLDU

nkaragücü kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçtaki hakem kararlarını eleştirdi. Kulüp açıklamasında, karşılaşmayı yöneten Mustafa Öğretmenoğlu'nun hatalı kararlar verdiği öne sürülerek,denildi. Maçın farklı dakikalarında yaşanan pozisyonlara dikkat çekilerek hakemin hatalı karar verdiği öne sürülerek şunların altı çizildi:"KARŞILAŞMANIN 12. dakikasında oyuncumuz İlhan Parlak ceza sahası içinde Trabzonsporlu oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı müdahale sonrası yere düşürüldü.karşılaşmanın orta hakemi Mustafa Öğretmenoğlu VAR uygulamasına dahi başvurmadı. Peki neden?""52. dakikada oyuncumuz Orgill, ceza sahası içinde topla buluştu ve dengesini kaybedip yere düştüğü anda top eline çarptı. Orgill, topun hakimiyetini sağlayarak topu ağlarla buluşturdu. Fakat Mustafa Öğretmenoğlu, VAR'a başvurmadan net golümüzü iptal etti. Burada sorulması gereken tek soru var: Orgill topla bilerek mi oynuyor yoksa top eline mi değiyor? FIFA, tüm ülkelerin futbol federasyonlarını bilgilendirdi."MERKEZ Hakem Kurulu, FIFA'nın bu yeni kuralını hakemlere neden aktarmıyor? 2018 seminerlerinde bahsedilen bu pozisyonlarda gol geçerli sayılıyor. Fakat ülkemizin hakemleri hala eskim kuralları uygulayarak güncel kuralları görmezden gelmeye devam ediyorlar. Cüneyt Çakır ya da farklı bir hakemimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ne yapacak? Golü mü verecek, yoksa golü iptal mi edecek?"86. dakikada Aydın Karabulut, ceza sahası içinde yine Trabzonsporlu oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun, kontrolsüz bir şekilde topla alakası olmadan oyuncumuza yaptığı müdahale net bir şekilde görüntülenmesine rağmen ne maçın hakemi ne de VAR uygulamasının başında olan hakemler penaltı kararı verdi."ANKARAGÜCÜ'NÜN Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda VAR sisteminin adil bir şekilde kullanılmadığı öne sürüldü. Ankaragücü yönetimi; Merkez Hakem Kurulu'na,"VAR uygulaması bu pozisyonlarda neden kullanılmadı? Bu pozisyonlar, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na VAR uygulamasında izlenmesi için aktarıldı mı? Öğretmenoğlu ile iletişime geçildi mi? Yoksa VAR uygulamasında teknik bir problem gereği kopukluk mu oldu? VAR uygulamasının başında bulunun bu hakemler ile hakem Mustafa Öğretmenoğlu arasında geçen konuşmalar neler?" sorularını yöneltti.