Yenimahalle’de Tiryaki’ye yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı iki seçim koordinasyon merkezini Yenimahalle'nin Şentepe semtinde açtı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "Yenimahalle'de her yaştan insanla, her kesimle bir araya gelerek gönül köprümüzü kuruyoruz. Esnaflarımızın, odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin ve daha birçok kurumumuzun yönetimini ziyaret ederek fikirlerini ve önerilerini alıyoruz. Yenimahalleli vatandaşlarımızla sokakta, evde, dükkanda bir araya geliyoruz. Artık seçim merkezlerimizde de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sıcak bir çayımızı içmeye, sohbet etmeye ve Yenimahalle'de gerçekleştireceğimiz projelerimizi dinlemeye bekliyoruz. Merkezlerimiz herkes için hayırlı olsun" diye konuştu. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle için bir şans olduğunu dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da, "Cumhur İttifakı adayımız Veysel Tiryaki ile Yenimahalle sokaklarında kol kola gezeceğim. Ankara'nın en başarılı belediye başkanları arasında olan Veysel Tiryaki, Yenimahalle'yi bir cazibe merkezi hâline getirecektir" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı Yenimahalle'nin Şentepe semtinde hizmete sunduğu seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz, MHP İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Veysel Tiryaki açılışta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.