Yıldırım: Her seferinde bu işlerin üstesinden geldik

BUGÜN NELER OLDU

Başkanı Binali Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Altındağ'daki hizmet binasının açılış töreninde konuştu. Yarıyıl tatili biten öğrencilere zihin açıklığı dileyenYıldırım, insanların gurbette memleket hasretini gidermelerini sağlayacak, sıcak, samimi bir binanın açılışını yaptıklarını söyledi. Derneğin, Ankara'da yaşayan Erzincanlılara hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Malum 31 Mart'ta seçim olacak. 5 yıllığına Türkiye'nin her yerinde, illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde, belediye başkanı, muhtarlar, meclis üyelerini seçeceğiz. 24 Haziran'da seçimleri yaptık, TBMM'yi yeniledik, Cumhurbaşkanımızı seçtik. Şimdi sıra yerel yönetimlerde. İnşallah 24 Haziran'da milletimizin ortaya koyduğu kararlı duruş, 31 Mart'ta da aynen devam edecek, istikrar sürecek, Türkiye büyümeye devam edecek" dedi.