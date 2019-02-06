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Başkan Ak’a Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Başkan Ak’a Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketi
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan ilişkilerini geliştirmek adına verdiği hizmetlerden dolayı Başkent Platformu Başkanı Dr. Mustafa Kurt'un ve yönetim kurulunun verdiği kararla Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketine layık görüldü. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantısına katılan Başkent Platformu Başkanı Mustafa Kurt ve platform temsilcileri misafir olarak meclis toplantısını takip ettikten sonra plaket takdimi gerçekleşti. Ak, Başkent Platformu Başkanı Dr. Mustafa Kurt'un elinden aldı. Kurt, "Her siyasi partiye eşit destek veriyoruz. Bu plaketi Mustafa Ak'a takdim etme gerekçemiz, Ak'ın Türk dünyasında birçok alanda insan odaklı faaliyetlere öncülük etmesi ve Türkiye'nin lehine ilişkiler geliştirmesidir" dedi.
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Başkan Ak’a Türk Dünyası Üstün Hizmet Plaketi
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