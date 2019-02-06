Burada kaos falan yok

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Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle başlayan ve 16 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımda kaos ya da kopukluğun olmadığını söyledi. Üst üste mağlubiyetler alan Gençlerbirliği'nin,ile yapacakları karşılaşma ve şampiyonluk hedefine ilişkin konuşan tecrübeli teknik adam, "Gençlerbirliği'ne ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:Sözeri,ifadelerini kullandı.Kırmızı-siyahlı futbolcuların gereken mücadeleyi ortaya koyduğunu vurgulayan Gençlerbirliği'nin hocası Sözeri,diye konuştu.GENÇLERBIRLIĞI'NIN kaliteli takım olduğunu ancak bu özelliğini sahaya daha fazla yansıtması gerektiğini belirten Sözeri,yorumunu yaptı.FUTBOL takımlarının böyle süreçler yaşayabileceğini anlatan Erkan Sözeri, "Olmasa iyi ama bunlar futbolda olabilecek şeyler. Gençlerbirliği de 2023 senesinde yüzyıllık takım olacak. Ona da yakışan bu atmosferden, ismi kaossa, bu kaostan, bu moral bozukluğundan birlik olarak çıkmak" dedi. Kötü seri sonrası çok sayıda destek mesajı aldığını aktaran Sözeri, "Güzel şeyler yapmışız ki destek vermeye devam ediyorlar. Bu bizim için çok güzel, sorumluluğumuzu biraz daha artırıyor" şeklinde konuştu.