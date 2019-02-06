Burada kaos falan yok

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle başlayan ve 16 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımda kaos ya da kopukluğun olmadığını söyledi. Üst üste mağlubiyetler alan Gençlerbirliği'nin, 7 maçlık galibiyet serisi sonrası 38 puanla üçüncü basamağa yükselen Osmanlıspor
ile yapacakları karşılaşma ve şampiyonluk hedefine ilişkin konuşan tecrübeli teknik adam, "Gençlerbirliği'ne ne oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sadece şu oldu, gittiğin zaman golleri atamadın, geldikleri zaman golleri yedin."
Sözeri, "Gençlerbirliği'nin ne oyuncu ne yönetim ne de teknik kadrosunda kaos ya da kopukluk var. Bunu çok net söyleyebilirim"
ifadelerini kullandı. 4. YENİLGİYİ DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM
Kırmızı-siyahlı futbolcuların gereken mücadeleyi ortaya koyduğunu vurgulayan Gençlerbirliği'nin hocası Sözeri, "Ben oyuncumu, örneğin Eskişehirspor maçında mücadele etmez, umursamaz bir tavırda görsem bunu kendime algılarım ve yönetimle konuşurum. Ancak 4. yenilgi sonrası için planımız yok. Üst üste 4. yenilgi gibi bir durum öngörmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Futbolda var mı, var ama açıkçası şu anda öyle varsayımlar üzerine konuşmak da istemiyorum. Bizim öngörümüz, Osmanlıspor maçıyla çıkışa başlayacağımız, çünkü zamanı geldi"
diye konuştu. SÖZERİ 7 PUAN FARK HESABINI ANLATTI
GENÇLERBIRLIĞI'NIN kaliteli takım olduğunu ancak bu özelliğini sahaya daha fazla yansıtması gerektiğini belirten Sözeri, "2 maçı kaybedince Eskişehirspor maçını panik yaparak oynadık. Şimdi birlikte bunun altından kalkacağız ve bu takımı şampiyon yapacağız. Büyük avantajımız vardı onu kaybettik. Osmanlıspor trend yakaladı. Bu maçı kazanarak rakibimizle aramızdaki farkı 6 puana çıkaracağız. İkili averajı da 1 puan sayarsanız fark 7 puan olacak"
yorumunu yaptı. MAĞLUBİYETLER SONRASI DESTEK MESAJLARI YAĞDI
FUTBOL takımlarının böyle süreçler yaşayabileceğini anlatan Erkan Sözeri, "Olmasa iyi ama bunlar futbolda olabilecek şeyler. Gençlerbirliği de 2023 senesinde yüzyıllık takım olacak. Ona da yakışan bu atmosferden, ismi kaossa, bu kaostan, bu moral bozukluğundan birlik olarak çıkmak" dedi. Kötü seri sonrası çok sayıda destek mesajı aldığını aktaran Sözeri, "Güzel şeyler yapmışız ki destek vermeye devam ediyorlar. Bu bizim için çok güzel, sorumluluğumuzu biraz daha artırıyor" şeklinde konuştu.