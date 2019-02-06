Çellonun muhteşem çocuğu

BUGÜN NELER OLDU

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Çekya, Rusya, İtalya, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna ve Moğolistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 160 çocuk ve genç müzisyen katılarak yeteneklerini sergiledi. Günde en az 5 saat viyolonsel çalarak müzik yaşamına devam eden çellist Alemdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın genç solisti olarak da 19 Nisan'da sahne alacak. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen viyolonsel ustalık sınıfı programında, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Jens Peter Maintz tarafından seçilen çellist Alemdar, sanatçıdan viyolonsel eğitimi aldı. Alemdar ayrıca, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrandez'in ustalık sınıfı programında da viyolonsel eğitimlerine katıldı.Çellist Nehir Nisa Alemdar, müzikteki başarısını, okul ve aile yaşamına ilişkin detayları anlattı. Anne ve babası müzik öğretmeni olduğundan evlerinde pek çok müzik aleti bulunduğunu anlatan Nehir, bu çalgılara 3 yaşından beri duyduğu ilgiyi, "Piyanonun tuşlarına her baktığımda kendimi bir filmin içindeki biri gibi hissediyor ve çok heyecanlanıyordum. Sonrasında diğer müzik aletleriyle de tanıştım" sözleriyle aktardı. Ailesinin müziğe ilgisini fark etmesinin ardından Bilkent Müzik Okulu'nun sınavlarına girdiğini anlatan Alemdar, okuluna burslu devam ettiğini söyledi. Alemdar, viyolonseli seçme serüvenine ilişkin, "Hocam parmaklarıma baktığı anda bu müzik aletini seçmem gerektiğini söyledi. Viyolenseli çok seviyorum. Hayatıma bütün renkleri viyolonsel kattı. Hayatımı rengârenk gökkuşağı gibi hissediyorum. Viyolonselin verdiği vurgu, bütün insanların kalbine giriyor" diye konuştu. Alemdar, yarışma sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü ve kendisini konsere davet ettiğini söyledi. Nehir'in babası Kubilay Alemdar da "Ben de müzisyenim. En az 4 binin üzerinde sahnede bulundum ama kızım sahneye çıktığında duyduğum heyecan anlatılamaz" ifadeleriyle kullandı.