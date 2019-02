Dolmuşçuya çifte müjde

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ'da katıldığı iki ayrı programda esnaf odası başkanları ve dolmuşçularla buluştu. Kayseri'de olduğu gibi Ankara'da da dolmuşların kaldırılacağı yönünde algı yürütüldüğünü dile getiren ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Kayseri'ye her Ankaragücü maçına gittiğimizde oradaki esnaf odası başkanı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Esnafın dediği Allah razı olsun Mehmet Özhaseki başkanımızdan. Her zaman bizim yanımızda oldu. Güzel bir referans verdiler. Bizimde yüreğimiz rahatladı. Şimdi hizmetlerimizin devam edebilmesi anlamında biz kendisine de söyledik. Ankara'ya bir ağabey lazım. Esnafın sırtını sıvazlayacak birisi lazım. Biz size kardeşlik yaparız dedik. O da sağ olsun her zaman yanımızda olacağını söyledi. Hem bizim stat problemimizi çözdü, hem transfer yasağımızın kalkmasında başrol oynadı. Biz kendisine beraber yol yürüyeceğimizi söyledik, sözünü verdik. Biz sizi destekliyoruz başkanım" dedi.Dolmuşların kaldırılacağı iddiasına ve şoförlerin ayakta yolcu taşıyana ceza kesilmesi yönündeki şikâyetlerine yanıt veren Özhaseki, "Başkent olmak bir avantajdır. Hükümetimizin Ankara'da olması bir avantajdır. Esnaf arkadaşlarımızın işlerini büyütecek projelere imza atacağız. Burada sizin rızanız olmayan hiçbir şey olmayacak. Ayakta yolcuya anında bir ceza kesiliyor. Belediye otobüsü ve raylı sistem ayakta yolcu alıyor niye ceza kesmiyorsunuz. Bunu takip edeceğiz. İçişleri Bakanı'na konuyu anlatacağım, ikna edeceğim. Bu sıkıntılara son vereceğiz " dedi.