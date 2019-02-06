EGO ile geçen yıl 354 milyon yolcu taşındı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yıl hem EGO otobüsleri hem de raylı sistemler ile toplam 354 milyon 363 bin 930 yolcu taşındı. EGO'nun toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden yaşlı, engelli ve görev kartı bulunan 69 milyon 874 bin 270 kişi ise toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandı. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, 18 Kasım 2017'den itibaren Başkan Tuna'nın talimatıyla 9 metropol ilçeyi kapsayan 24 saat kesintisiz ulaşımının başlatılmasının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğine dikkat çekti. Toplu taşıma sisteminde kullanılan bin 553 EGO otobüsüyle geçtiğimiz yıl 215 milyon 854 bin 581 kişinin taşındığını açıklayan Gündoğdu, raylı sistemlerle ise 135 milyon 660 bin 768 yolcuya taşıma hizmeti sunduklarını söyledi.