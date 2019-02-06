Gençlerbirliği’nin yeni evi Eryaman

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, sezonun kalan bölümündeki iç saha maçlarını Eryaman Stadı'nda oynayacak. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrası bu sezon ev sahibi olduğu karşılaşmaları Osmanlı Stadı ve Yeni Eskişehir Stadı'nda oynamak zorunda kalan Gençlerbirliği, ligin 21. Haftasında oynanacak Başkent derbisinde, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda ilk maçına çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada,Centilmen Gençlerbirliği taraftarını ve tüm Ankaralıları, camiamız için bu önemli günde Eryaman Stadı'na davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.