Gençlerbirliği’nin yeni evi Eryaman

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, sezonun kalan bölümündeki iç saha maçlarını Eryaman Stadı'nda oynayacak. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrası bu sezon ev sahibi olduğu karşılaşmaları Osmanlı Stadı ve Yeni Eskişehir Stadı'nda oynamak zorunda kalan Gençlerbirliği, ligin 21. Haftasında oynanacak Başkent derbisinde, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda ilk maçına çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eryaman Stadı'na Osmanlıspor maçıyla adımını atacak kulübümüz, bu sezon kalan tüm iç saha maçlarını da burada oynayacak. Bu vesileyle bir kez daha bize statlarını açan Osmanlıspor Kulübünün başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Stadın bu sezonki maçlarımıza yetiştirilmesi sürecinde de başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Centilmen Gençlerbirliği taraftarını ve tüm Ankaralıları, camiamız için bu önemli günde Eryaman Stadı'na davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.