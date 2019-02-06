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Gerçekçi görüşlere yeni hikâye yazmalıyız

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Gerçekçi görüşlere yeni hikâye yazmalıyız
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi, Başkent Sigorta Acenteleri Derneği, Quick Sigorta ve Findeks'in ortaklaşa düzenlediği Alacak Sigortası, Kredi Kefalet Sigortası ve Findeks Bilgilendirme Paneli, gerçekleştirdi. ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ve aynı zamanda BASİAD Başkanı olan Hacı Ali Yücel, devlet yönetiminin yeniden şekillendirildiği son günlerde sigorta sektörünün gelişmeden pay alması gerektiğini kaydetti. Sektörün, artık klasik sigortacılık söylemlerini bir kenara bırakması gerektiğini belirten Yücel, sigortacıların daha gerçekçi görüşlerle yeni bir hikaye yazması gerektiğini ifade etti.
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Gerçekçi görüşlere yeni hikâye yazmalıyız
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