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Mobbing ile mücadele sempozyumu

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Mobbing ile mücadele sempozyumu
MOBBING ile Mücadele Sempozyumu'na katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kimse kimseyi baskı altına almadan insanlar fikirlerini özgürce söyleyebilmeli" dedi. Günümüzün önemli sorunlarında biri olan mobbing ile ilgili, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Mobbing ile Mücadele Derneği katkılarıyla 'Mobbing ile Mücadele Sempozyumu' düzenlendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mobbing neden yapılır? İş yerleri neden yapar? Buna bakılması lazım. Biz sendikaların bakması gereken, iş yerlerinde çalışma hayatında kadın erkek mobbingle ilgili neyle karşı karşıya gelirler? İşveren bundan ne umar?'' ifadelerini kullandı.
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Mobbing ile mücadele sempozyumu
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