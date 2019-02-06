Modanın yeni dünya trendleri konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

'SERTAÇ Darcan ile Moda Sohbetleri' 2019'da da hız kesmeden devam ediyor. Bu yılın ilk konuğu ise ünlü mayo tasarımcısı Cihan Nacar oldu. Gerçekleşen etkinlik, Ankara'nın tanınmış stil & marka danışmanı Sertaç Darcan'ın moderatörlüğünde davetlilerden tam not aldı. Etkinlikte, yeni sezon mayo tasarımları, sezon renkleri, markalaşma ve yeni dünya trendleri konuşuldu. Cihan Nacar verdiği cevaplar ile moda dünyası ve yeni trendler hakkında çok değerli bilgiler paylaşırken, davetliler interaktif katılımlarıyla 2019 plaj trendleri hakkında da konunun önde gelen ismi Cihan Nacar'dan tüyo aldılar. Cemiyet ve moda dünyasının yüksek katılımı ile gerçekleşen etkinlik, büyük alkış aldı.