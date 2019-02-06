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Osmanlı’dan derbi startı

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Osmanlı’dan derbi startı
SPOR Toto 1. Lig'in 21. haftasında Başkent'in bir diğer takımı Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan mor-sarılı ekip, bir günlük iznin ardından bugün hazırlıklara başladı. Osmanlıspor, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde çıktığı antrenmanda 1 saat 15 dakika çalıştı. Antrenmana serbest koşuyla başlayan mor-sarılı ekip, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edilen antrenmanda daha sonra dar alanda gruplar halinde çeşitli pas organizasyonları denendi. Günün tek çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavisi devam Tugay Kacar katılmazken Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer yandan takımın yeni transferlerinden Ifeanyi Mathew bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.
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Osmanlı’dan derbi startı
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