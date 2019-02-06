Osmanlı’dan derbi startı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 21. haftasında Başkent'in bir diğer takımı Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan mor-sarılı ekip, bir günlük iznin ardından bugün hazırlıklara başladı. Osmanlıspor, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde çıktığı antrenmanda 1 saat 15 dakika çalıştı. Antrenmana serbest koşuyla başlayan mor-sarılı ekip, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edilen antrenmanda daha sonra dar alanda gruplar halinde çeşitli pas organizasyonları denendi.Diğer yandan takımın yeni transferlerinden Ifeanyi Mathew bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.