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Sahibinin önemsemediği televizyonu polis buldu

Polis, ’da emniyet güçlerini meşgul etmemek için televizyonunun çalındığını ihbar etmeyen ev sahibine, ele geçirdiği televizyonun IMEI numarası aracılığıyla ulaştı

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Sahibinin önemsemediği televizyonu polis buldu
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yaptığını belirlediği Y.B'nin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki sorgusunda son girdiği bir evden televizyon çaldığını ve L.F.'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine L.F.'yi de gözaltına alan ekipler, çalıntı televizyonu ele geçirdi. Bölgelerinde televizyon çalındığına dair herhangi bir ihbarın olmaması üzerine ekipler, televizyonun IMEI numarasından Orhan Bulanık'a ait olduğunu belirledi. Bulanık'ı telefonla arayan polis ekipleri, televizyonun bulunduğunu belirterek, Altındağ Emniyet Müdürlüğünden alabileceğini iletti.

ALTI ÜSTÜ BİR TELEVİZYON
Ev sahibi Orhan Bulanık, televizyonunu bulan polislere çok teşekkür etti. Polisleri bir televizyon için meşgul etmeyim diye ihbarda bulunmayan Orhan Bulanık, "Altı üstü bir televizyon diye emniyet güçlerini meşgul etmek istemediğim için müracaat etmemiştim. Sağ olsun polislerimiz araştırarak çalıntı televizyonun IMEI numarasından bana ait olduğunu buldular. Bulunacağını ümit etmemiştim. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.
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Sahibinin önemsemediği televizyonu polis buldu
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