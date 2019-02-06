Sahibinin önemsemediği televizyonu polis buldu

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Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yaptığını belirlediği Y.B'nin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki sorgusunda son girdiği bir evden televizyon çaldığını ve L.F.'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine L.F.'yi de gözaltına alan ekipler, çalıntı televizyonu ele geçirdi. Bölgelerinde televizyon çalındığına dair herhangi bir ihbarın olmaması üzerine ekipler, televizyonun IMEI numarasından Orhan Bulanık'a ait olduğunu belirledi. Bulanık'ı telefonla arayan polis ekipleri, televizyonun bulunduğunu belirterek, Altındağ Emniyet Müdürlüğünden alabileceğini iletti.Ev sahibi Orhan Bulanık, televizyonunu bulan polislere çok teşekkür etti. Polisleri bir televizyon için meşgul etmeyim diye ihbarda bulunmayan Orhan Bulanık, "Altı üstü bir televizyon diye emniyet güçlerini meşgul etmek istemediğim için müracaat etmemiştim. Sağ olsun polislerimiz araştırarak çalıntı televizyonun IMEI numarasından bana ait olduğunu buldular. Bulunacağını ümit etmemiştim. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.