Seylan mutfağı: Baharat Hindistan cevizi, pirinç

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GÜNEY Asya ülkesi Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği yemek festivali düzenlendi. Etkinliğe yabancı misyon şefleri, diplomatlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Seylan mutfağının baharat, Hindistan cevizi ve pirinçten oluştuğunu söyledi. Mutfaklarına ait ürünler hakkında bilgi veren bir kitapçık hazırlandığını belirten Amza, etkinliğin düzenlenmesinde eşi Saleema'nın da emeğinin olduğunu söyledi. Davetliler Sri Lanka lezzetlerini tadarken, Seylan mutfağından fotoğraflarının yer aldığı resim sergisini de gezdi. Festival 9 Şubat'a kadar sürecek