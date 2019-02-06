Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesi Özköy Mahallesi'nde Roma dönemine ait yerleşim yerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda, bir dedektör ve şarj cihazı, 19 dedektör bataryası, bölgeyi gösterir Roma rakamlı belge, 5 metal arama başlığı, 4 bakır arama çubuğu, kulaklık, fotoğraf makinesi, 2 hafıza kartı, bıçak ve malzeme çantası ele geçirildi.NALLIHAN Çayırhan Mahallesi'nde de balıkçı barınaklarının olduğu bölgede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, bir metal dedektörü, tarihi eser oldukları değerlendirilen taş, anahtar, sikke ve çömlek parçalar ele geçirildi. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.