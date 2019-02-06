Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Mamak ve Nallıhan’da düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesi Özköy Mahallesi'nde Roma dönemine ait yerleşim yerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda, bir dedektör ve şarj cihazı, 19 dedektör bataryası, bölgeyi gösterir Roma rakamlı belge, 5 metal arama başlığı, 4 bakır arama çubuğu, kulaklık, fotoğraf makinesi, 2 hafıza kartı, bıçak ve malzeme çantası ele geçirildi.

NALLIHAN'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
NALLIHAN Çayırhan Mahallesi'nde de balıkçı barınaklarının olduğu bölgede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, bir metal dedektörü, tarihi eser oldukları değerlendirilen taş, anahtar, sikke ve çömlek parçalar ele geçirildi. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN