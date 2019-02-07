ANGİAD Ata’nın huzurunda

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Genç İş Adamları Derneği'nin 12 Ocak'ta yapılan olağan genel kurulunda, yönetime gelen yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tören, ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız önderliğindeki heyetin, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması ve saygı duruşu yapılmasıyla başladı. Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız Şeref Defterine; "Aziz Atam, Ankara Genç İş Adamları Derneği'nin yeni seçilen 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak manevi şahsiyetinizi saygı ile selamlıyoruz. Biz Genç İş İnsanları, kurmuş olduğunuz Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken, bizlere vermiş olduğunuz öğütlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Ahlaklı, dürüst ve ilkeli İş İnsanı sıfatı ile daha çok çalışacağız. Çalışacağız" ifadelerini yazdı.