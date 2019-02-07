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Toto Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçında cesaretli bir oyun sergilediklerinin altını çizen Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Trabzonspor maçına da puan veya puanlar için çıktık. Trabzonspor karşısında sahaya yansıttığımız oyun, önümüzdeki haftalar için bize umut verdi. Takımımız, özellikle atak yapma ve gol atma stresi yaşıyordu. Sergilediğimiz oyunla bunu kırabileceğimizi gösterdik. Takımda maç kazanma isteği, arzusu oluştu"
diye konuştu. Kaplan, sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, elde edilecek 3 puanla bir seri başlatmak istediklerini söyledi. Kasımpaşa karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Kaplan, "Rakibimiz iyi bir takım, seyircimizin de desteği ile 90 dakika mücadele eden bir oyun sergileyeceğiz. Güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. KEMİK KADRO SAKATTI
Sezon başında transfer politikasında yanlışlar olduğunu vurgulayan Kaplan, "Takımımızın kemik kadrosu hep sakattı. İdmanlarda isteksizlik hat safhadaydı. Devre arası araştırarak transferler yaptık. Yeni transferlerimizin takımımıza katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yeni bir heyecan yarattık, rekabet arttı ve derin bir kadro oluştu. İstediğimiz düzeye gelince bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"
dedi.