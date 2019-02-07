‘Bambaşka bir Ankaragücü’

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçında cesaretli bir oyun sergilediklerinin altını çizen Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan,diye konuştu. Kaplan, sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, elde edilecek 3 puanla bir seri başlatmak istediklerini söyledi. Kasımpaşa karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Kaplan, "Rakibimiz iyi bir takım, seyircimizin de desteği ile 90 dakika mücadele eden bir oyun sergileyeceğiz. Güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Sezon başında transfer politikasında yanlışlar olduğunu vurgulayan Kaplan,dedi.