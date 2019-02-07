Gerede suyu Ankara’ya akacak

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ankara'nın su sorununu çözmek için Gerede sistemini devreye alacaklarını belirterek, "Böylece Ankara'nın 2045'e kadarki içme suyu problemini çözeceğiz. Proje kapsamında Türkiye'nin 31 bin 592 metrelik 4.5 metre çapındaki en uzun tünelinin kazı çalışmalarını tamamladık. İnşallah yakın zamanda su vermeye başlayacağız"dedi. Aydın, ülkenin kalbi başkenti bir gün değil, bir saat bile susuz bırakamayacaklarını bildirdi. Bu sebeple 2007'de yaşanan kuraklıkta Kesikköprü'den su getirdiklerini anımsatan Aydın, "Ankara'nın uzun vadede içme suyu problemini çözmek için Gerede sistemini devreye alıyoruz. Bu projeyle yıllık 226 milyon metreküp içme suyunu Çamlıdere Barajı'na aktaracağız. Ankara'nın 2045'e kadarki içme suyu problemini çözeceğiz. Proje kapsamında Türkiye'nin en uzun tünelinin kazı çalışmalarını tamamladık. Yakın zamanda su vermeye başlayacağız" dedi.