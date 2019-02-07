Hürkuş çocuklara havacılığı sevdirecek

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TÜRK Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitiminde ihtiyaç duyduğu uçakların milli imkanlarla karşılanması amacıyla üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, çocukların eğitimine de katkı verecek. Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), çocukların havacılığa olan ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Hava platformlarının üretildiği tesislerinin kapılarını çocuklara açmaya başlayan TUSAŞ, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. TUSAŞ, çocuklara yönelik olarak kahramanları üretilen hava platformları olan öykü kitapları hazırlamaya başladı. Projenin ilk kitapları Hürkuş için hazırlandı. "Hürkuş ve Minik Dostları" isimli 2 bölümden oluşan öykü kitapları, eğlenceli maceralarla birlikte TUSAŞ, Hürkuş, Türk havacılık sanayisinin dünü ve bugün geldiği nokta hakkında bilgiler içeriyor. Serinin ilk kitabı, Hürkuş'un doğduğu yer olan TUSAŞ tesislerinde başlıyor. Macerada, Hürkuş'un kardeşleri Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Göktürk uyduları da unutulmuyor. Öyküde kalabalık bir izleyici grubu önünde Hürkuş'un yapacağı test uçuşu konu ediliyor. Testi başarıyla tamamlayan Hürkuş'un çocuklarla girdiği eğlenceli diyaloglarda pek çok bilgi yer alıyor. Öyküde, Hürkuş isminin neden seçildiği, Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayan ve üreten Vecihi Hürkuş'un kim olduğu, Türk havacılık sanayisindeki önemi anlatılıyor.