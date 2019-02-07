Kanseri yenip yeniden doğdular

BUGÜN NELER OLDU

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizde (KETEM) kanser taraması sonucunda kanseri yenen hastalar kanser öykülerini anlattı. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Kucur, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut ve Kanser Birimi Sorumlusu Dr. İskender Kög katıldı. Kanser hastalığında erken tanının hayat kurtardığını ifade eden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Kucur, "Devletimiz kanser hastalığının erken tanısı için elinden geleni yapıyor. Halkın bilinçlendirilmesi için ücretsiz tarama testleri uygulanıyor. Halkın yaşam kalitesi bozulmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Sağlık alanında çalıştıktan sonra emekli olan arkadaşının tavsiyesi ile KETEM taraması yaptıran Nuran Eser meme kanseri olduğunu tesadüfen öğrendi. KETEM bana ikinci bir hayat şansı verdi diyen Eser, "Ben kendimi sağlıklı birey sanıyordum hiçbir şeyim yok diyerek arkadaş tavsiyesi ile kanser taraması yaptırdım. İlgi ve alakaları çok yüksekti, sağ olsunlar bizimle çok iyi ilgilendiler. Sonuçlarımda göğsümde kitle çıkmış defalarca beni aramışlar bana ulaşana kadar aramışlar. Cevapsız çağrıya döndüm KETEM'den aradıklarını korkulacak bir şey olmadığı halde merkeze uğramam gerektiğini söylediler. 3 Aralık'ta teşhis konuldu 11 Aralık'ta ameliyat oldum, şimdi kontrollere gidiyorum. KETEM sayesinde çok sağlıklıyım. Sokakta gördüğüm kadınlara bile KETEM'e gidin diyorum. Çalışanlara ne kadar teşekkür etsem az Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.KETEM çalışanlarının hastaları paniğe sokmadan bilinçli şekilde ilgilendiklerini söyleyen kanseri yenen Aylin Çetiner, "Çalışanlar çok bilgili gözümü korkutmadan yardımcı oldular. İşlemler tıkır tıkır ilerliyor, ne bekledik ne korktuk. Ben bilinçli şekilde kontrol amaçlı gitmiştim, kontrol sonrası kanser olduğumu öğrendim. Doktor arayışına girmedim bizleri çok iyi yönlendirdiler. Hastalığı yendim şimdi de tedbirli olmaya çalışıyorum ben de sağlık çalışanıydım. İnsan kendi başına gelince hastalığın ne olduğunu daha iyi anlıyor" dedi.Türkiye'nin kanser konusunda çok ilerlediğini ifade eden ve kanseri yenen bir başka hasta Semra Çap ise, "KETEM'i bilmeyenler var bu konuda daha çok çalışılmalı. Teknolojik araçlar konusunda çok ilerledik tevdiler çok iyi yapılıyor. KETEM'e gittim teşhis konulunca beni araçla evimden alıp tedavi merkezine götürdüler. Tedaviden son derece memnun kaldım çevremdeki bütün kadınlara tavsiye ediyorum erken tanı hayat kurtarır. Bizi bilinçlendirmek için eğitim verdiler oradan öğrendiklerimi çevreme anlatıyorum. Önceden bilinçsizdim tedavi hakkında bilgim yoktu KETEM hayatımı değiştirdi teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında; Rahimağzı Kanseri Taraması: 30-65 yaş arası kadınlardan 5 yılda bir rahim ağzından sürüntü (HPV-DNA testi ve pap-smear) alınır. Meme Kanseri Taraması: 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekilir.Kolorektal Kanser Taraması:50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir büyük abdestte (gaitada) gizli kan testi yapılır, 10 yılda bir kolonoskopi yapılması sağlanır.Bu tarama hizmetleri ücretsiz olup, vatandaşlar kanser taramaları için aile hekimlerine, KETEM Birimlerine başvurabilirler. Ankara'da 11 KETEM birimi bulunuyor.