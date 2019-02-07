Kasapoğlu: Size güvenıyorum

BUGÜN NELER OLDU

MILLI güreşçilerin ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Çalışmalarınızı takip ediyorum. 2020 Olimpiyatları'nda başarılı işler yapacağınıza inanıyorum" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'i kabul etti. Bakan Kasapoğlu kabulde, Taha ve Rıza ile 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecini değerlendirdi. Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini belirterek,dedi. Kasapoğlu, başarılı güreşçilerin Tokyo'da önemli derecelere imza atacağına yürekten inandığı belirtti.