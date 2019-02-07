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KOBİ’lerin alacaklarına devlet destekli güvence

Giriş Tarihi: 7.2.2019
KOBİ’lerin alacaklarına devlet destekli güvence
ANKARA Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" ile sanayicilere sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin özellikle KOBİ'lerin en büyük sorunlarının uzun vadeler ve teminatsız alacaklar olduğunu belirtti. Özdebir, "Artık 120 günlük vadeler peşin kabul ediliyor. 4 ay sonrasına çek alıyorsunuz. Üzerinde karekod da var, firma sağlam gözüküyor ama bakıyorsunuz üç gün sonra konkordato talebinde bulunmuş. Bu durumda küçük ölçekli firmalar büyük sıkıntıya giriyor" dedi.
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KOBİ’lerin alacaklarına devlet destekli güvence
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