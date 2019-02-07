Kulak saran tümöre zorlu operasyon

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İsmail Soykan, kulak arkasında oluşan kitle nedeniyle bir süre önce sağlık sorunları yaşamaya başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Soykan'a yapılan tetkiklerde, kulak arkasındaki tümörün yüz bölgesini de içeren geniş bir alanı kapladığı belirtilerek, hemen ameliyat olmasına karar verildi. SBÜ Rektör Yardımcısı ve Kulak, Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gerek başkanlığındaki üç ayrı ekip tarafından yapılan operasyonda, İsmail Soykan'ın ilk olarak kulak arkasındaki tümörü alındı, ardından tümörlü bölge yayılan kemik dokular çıkarıldı, son olarak tümörlü bölgenin temizlenmesi nedeniyle ortaya çıkan boşluk, hastanın göğüs ve bacağından alınan dokuyla giderildi.SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, hastanın 40 gün önce kulak arkasındaki kitle nedeniyle başvurduğunu belirterek, "Yapılan tetkiklerde kitlenin oldukça derin olduğu, işitmeyi ilgilendiren ön tarafta çene eklemini, yüz bölgesinde tükürük bezi de dahil geniş bir alanı tutmuş olduğunu tespit ettik. Geniş bir tümör çıkarımı planladık" dedi. Hastanın kulak arkasındaki tümörünün oldukça derine yayıldığını, bu nedenle "temporal kemik" adı verilen ve işitmenin de gerçekleştiği kemik dokuları, çene eklemini ve boyun bölgesinde tümörün yayılabileceği bütün alanları operasyonda temizlediklerini aktaran Gerek, bu sayede tümörsüz bir alan elde edildiğini söyledi. Prof. Dr. Gerek, ameliyat sırasında yapılan patolojik incelemeler sonrasında ise hastanın göğüs bölgesinden alınan dokunun tümörün çıkarıldığı alanda ortaya çıkan boşluk üzerine nakledildiğini ifade ederek, "Şu anda hastamız ameliyatının ikinci haftası içerisinde, iyileşmemiz oldukça iyi, gayet güzel gidiyor. Bundan sonraki dönemde bir radyoterapi söz konusu olabilir. Tümörsüz bir hayatı olacağını bekliyoruz. Hastanın motivasyonu da oldukça iyi" diye konuştu.Hastanın kilolu olmamasının ameliyat için en büyük avantajlardan birisi olduğuna değinen Gerek, "Yağ dokusunun olmaması iyileşmede her zaman artı bir değerdir. Göğüs bölgesinden alınan dokuyu kulak sahasına taşıma şansımız oldu. Kalanını da bacaktan aldığımız deriyle kaplama fırsatımız oldu. Sorunsuz olarak iyileşmeyi sürdürüyoruz. Kulak arkasındaki tümör, karnabahar gibi dışarıya patlamış, akıntılı ve kötü kokulu geniş bir tümördü. Ameliyat 8 saat sürdü. Üç ayrı ekip çalıştı. Tümörü çıkaran bir ekip sonra oradaki kemik dokuyu çıkarmak üzere bir ekip, göğüs ve bacaktan alınan dokularla deri defektini kapatan bir ekip çalıştı. Yerleşim yeri itibarıyla bu boyuttaki bir tümör çok sık rastladığımız bir tümör değildi" dedi.