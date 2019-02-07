Şehri büyütecek yeni projeler hazırlıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Hal esnafına seslenen Özhaseki, "Üreten insanlarla muhatap olup burada tüketiciye iletme noktasında aracı olarak belki de en önemli görevi sizler ifa ediyorsunuz. Buradan alınacak doğru fikirlerin de iletilmesi gerekiyor. Ben bu konuda üzerime düşeni yaparım" dedi. Ankara'daki eksiklikleri tespit ettiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti: "Burada eksik ne varsa, yapılması gereken ne varsa onları tespit ettik. Bu şehri daha nasıl büyütürüz diye yeni projeler hazırlıyoruz. Tabii ki 'bunlar eskiden neden yapılmadı' demek doğru olmaz. Her başkan kendi dönemine ait ne ihtiyaçlar varsa onları belirler ve vatandaşa izah eder, vatandaş da yetki verir, başkan yapar. 30 sene önceki, 10 sene önceki ihtiyaçlar farklıydı."