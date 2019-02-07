BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR ve sanat meraklılarına, hayatlarına anlam katanlarla tarihte yolculuğa çıkma imkanı veren özel tasarım müze kartta, kırmızı zemin üzerinde iki kalp figürü ile "sevgi dolu keşiflere" notu yer alıyor. "Sevgilim benimle müzeye gelir misin?" teklifi sunma imkanı veren özel tasarım müze kart, kültür ve sanat meraklılarına tarihin kapılarını açıyor. Hediye kutusu ve çantasıyla satışa sunulan kartla, 70 lira karşılığında bir sene boyunca müze ve ören yerleri sınırsız ziyaret edilebiliyor. Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300 müze ve ören yerinin yanı sıra İstanbul Modern Sanat Müzesi, Antalya'daki Kum ve Heykel Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi, Baksı ve Satranç gibi özel müzelerde indirim ya da ücretsiz giriş imkanı sağlıyor. Geleneksel el sanatları (GES) mağazalarında da avantajlar sağlayan müzekart, bazı otel ve transferlerde de indirim hakkı kazandırıyor.