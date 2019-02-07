Tokyo’da bir madalyamız cepte

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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hedefini gerçekleştirdiğini, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise hedefinin madalya olduğunu söyledi. Kamp çalışmalarını Ankara'da sürdüren Ferhat, takım ve bireysel olarak olimpiyat kotası almak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Dünya Kupası ikinci ayağının 21 Şubat'ta Avustralya'da başlayacağını hatırlatan milli sporcu,ifadelerini kullandı. Ferhat Arıcan, Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek cimnastikçinin kendisi olduğunu vurgulayarak,dedi.TAKIM arkadaşı Ümit Şamiloğlu'nun 39 yaşında olduğunu ve spor yaşantısını devam ettirdiğini dile getiren Ferhat Arıcan, "Onu baz alırsak üç olimpiyat daha görebilirim. Herkesin fiziksel yapısı çok farklı. Kadın cimnastik sporcuları erken yaşta bırakıyor. Fakat çok güzel örnekler var. Özbekistanlı kadın bir sporcu 42 yaşında ve 3 çocuğu var. Altıncı olimpiyatına gidiyor. Bulgaristan Cimnastik Federasyonu Başkanı 6 kez olimpiyatlara gitti. En son gittiğinde 42 yaşındaydı. Kendimizi formda tutarsak 35 yaşın üstüne çıkarız" değerlendirmesini yaptı."2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bir Türk sporcusu kürsüde olur" diyen Ferhat Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2016 yılında olimpiyata gitmeyi hedefledim ve gittim. Şimdi olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum. '2020 yılında madalya alırım' diyorum. Sadece ben demiyorum, dünya cimnastik kamuoyu da diyor. 2016 senesinde zaten olimpiyatlara gitmeden önce Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından finale ve madalyaya aday gösterilen sporcuydum. Kendime güveniyorum. Madalya almaya adayım. Dünya kupalarından bireysel olarak olimpiyatlara gitme şansımız doğdu. 8 ayak olacak. Biri tamamlandı. Dünya sıralamasında şu anda üçüncü sıradayım."