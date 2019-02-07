Tokyo’da bir madalyamız cepte

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hedefini gerçekleştirdiğini, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise hedefinin madalya olduğunu söyledi. Kamp çalışmalarını Ankara'da sürdüren Ferhat, takım ve bireysel olarak olimpiyat kotası almak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Dünya Kupası ikinci ayağının 21 Şubat'ta Avustralya'da başlayacağını hatırlatan milli sporcu, "İlk olarak hedefim dünya kupalarını birinci bitirip olimpiyatlara gitmek. İlk hedefimiz takım olarak gitmek ama benim bireyselde de şansım var. Dünya Şampiyonası'nda madalya alarak da gidebilirim. Takım ruhunu çok iyi bir şekilde yakaladık. Geçen senenin üzerine koyarak olimpiyatlara gideceğiz"
ifadelerini kullandı. Ferhat Arıcan, Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek cimnastikçinin kendisi olduğunu vurgulayarak, "Bu benim için çok iyi bir şey ancak Türk cimnastiği ve Türk sporu için çok kötü. Şu an çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Olimpiyatlara takım olarak katılmak istiyoruz. Tek başıma gidince biraz sıkılmıştım. Takımla birlikte orada büyük başarılar alacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlara takım olarak gitmek" diye konuştu. Cimnastik sporcusunun kendisine iyi bakması durumunda ileriki yaşlarda da mücadelesini sürdürebileceğine inanan Ferhat, "Formumu koruduğum sürece iki olimpiyat daha görürüm diye düşünüyorum"
dedi. 3 OLİMPİYAT DAHA GÖRME ŞANSIM VAR
TAKIM arkadaşı Ümit Şamiloğlu'nun 39 yaşında olduğunu ve spor yaşantısını devam ettirdiğini dile getiren Ferhat Arıcan, "Onu baz alırsak üç olimpiyat daha görebilirim. Herkesin fiziksel yapısı çok farklı. Kadın cimnastik sporcuları erken yaşta bırakıyor. Fakat çok güzel örnekler var. Özbekistanlı kadın bir sporcu 42 yaşında ve 3 çocuğu var. Altıncı olimpiyatına gidiyor. Bulgaristan Cimnastik Federasyonu Başkanı 6 kez olimpiyatlara gitti. En son gittiğinde 42 yaşındaydı. Kendimizi formda tutarsak 35 yaşın üstüne çıkarız" değerlendirmesini yaptı. ŞU AN DÜNYA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIM
"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bir Türk sporcusu kürsüde olur" diyen Ferhat Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2016 yılında olimpiyata gitmeyi hedefledim ve gittim. Şimdi olimpiyatta madalya almayı hedefliyorum. '2020 yılında madalya alırım' diyorum. Sadece ben demiyorum, dünya cimnastik kamuoyu da diyor. 2016 senesinde zaten olimpiyatlara gitmeden önce Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından finale ve madalyaya aday gösterilen sporcuydum. Kendime güveniyorum. Madalya almaya adayım. Dünya kupalarından bireysel olarak olimpiyatlara gitme şansımız doğdu. 8 ayak olacak. Biri tamamlandı. Dünya sıralamasında şu anda üçüncü sıradayım."