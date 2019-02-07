Türkıye Goalball Kadın Milli Takımı namağlup şampiyon

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TÜRKIYE'YE gurur yaşatan Kadın Goalball Milli Takımı Japonya'da destan yazdı. Milliler, finalde ev sahibi Japonya'yı 3-0 yenerek turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. 29 Ocak'ta başlayan Japonya'da başlayan dörtlü turnuvaya Türkiye yanı sıra; ABD, Brezilya ve Japonya katıldı. Goalball nedir? 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından, savaşta görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla icat edilmiş bir oyundur. Oyun, dünyaya 1976 yılında Kanada, Toronto'daki Paraolimpiyatlar'da tanıtılmıştır ve o zamandan beri her Paraolimpiyatlar'da oynanmaktadır. İlk Dünya Şampiyonası 1978 yılında Avusturya'da gerçekleştirilmiştir ve o yıldan beri her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. O zamandan sonra Goalball'un popülaritesi giderek artmıştır, oyun bugün tüm Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) üye ülkelerinde oynanmaktadır.