Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Ankara Çayı’nda erkek cesedi bulundu
ANKARA Çayı'nda sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Olay, Yenimahalle'deki Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait Atık Su Arıtma Tesisleri'nde çalışan bir kişi, Ankara Çayı yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çay yatağındaki kişinin 2 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, cesedin 68 yaşındaki Haydar Ünsal'a ait olduğunu belirledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Çayı’nda erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN