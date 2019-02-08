Ankara Çayı’nda erkek cesedi bulundu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Çayı'nda sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Olay, Yenimahalle'deki Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait Atık Su Arıtma Tesisleri'nde çalışan bir kişi, Ankara Çayı yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çay yatağındaki kişinin 2 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, cesedin 68 yaşındaki Haydar Ünsal'a ait olduğunu belirledi.