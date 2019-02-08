Ankara’ya yakışır maç olacak

Takımın başına geçtiği günden bu yana ligde iyi bir çıkış yakalayan Osmanlıspor'da, teknik direktör Osman Özköylü, bu hafta oynanacak Başkent derbisiyle ilgili konuştu. Osmanlıspor'da çalışmaya başladıkları günden bu yana takım birlikteliğine önem verdiklerine dikkat çeken Özköylü, "Sahada doğru oyun kurgusu ve bu anlamda yapılan doğru işler, oyuncuların kendine olan güvenlerinin artmasına ve başarılı sonuçların alınmasına neden oldu. Tabii ki bu anlamda çok mutluyuz. Osmanlıspor olarak iyi bir enerji yakaladığımızı söyleyebilirim"
diye konuştu. ÖNEMLİ BİR RAKİP
Zor bir maç oynayacaklarının altını çizen Özköylü, "Gençlerbirliği'nin son üç haftada kaybettiği puanlar, bir handikap gibi görünse de bu durum Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman gölgelemez. Çok önemli bir rakibe karşı, çok ciddi bir maçı, en iyi şekilde oynayıp, en iyi şekilde mücadele edip, kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankara'yı temsil eden iki takımın seyri güzel bir mücadelesi ve bu anlamda Ankara'ya yakışır iyi bir maç olacak"
şeklinde konuştu. ZENGİNLİĞİMİZ ARTTI
Devre arasında yapılan transferlerden sonra kadro zenginliğinin hayli arttığını belirten Özköylü, "Şu anda oyuncu tercih etme noktasında oldukça zorlanıyoruz. Ama sahaya mecburen bir 11 çıkacak, 18 kişilik bir kadro olacak ve ister istemez bunun dışında kalan oyuncular olacak. Yabancı sayımızın 10 olması ve kadroya sadece 6 kişi alabilmemiz, bizim adımıza aynı zorlukları tekrar ortaya çıkarıyor. Tabi burada oynamayan oyuncuyu güçlü ve ayakta tutmak da çok önemli"
dedi. Takım içerisindeki havanın çok iyi olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "İçimizde takıma zarar verecek oyuncu profili de yok, herkes sorumluluğunun bilincinde.
Daha önce bu takımda oynamış, kaptanlığı yürüten, takımın ağabeyleri pozisyonundaki tecrübeli oyuncuların da olması işimizi kolaylaştırdığı kadar bize güç veriyor" şeklinde konuştu. TAKTİK İDMANA DEVAM
OSMANLISPOR derbi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti. Mor-sarılılar, tam sahada Gençlerbirliği maçının taktiklerine çalıştı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Tedavisi devam eden Tugay Kacar idmana katılmazken Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.