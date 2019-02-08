Ankara’ya yakışır maç olacak

BUGÜN NELER OLDU

Takımın başına geçtiği günden bu yana ligde iyi bir çıkış yakalayan Osmanlıspor'da, teknik direktör Osman Özköylü, bu hafta oynanacak Başkent derbisiyle ilgili konuştu. Osmanlıspor'da çalışmaya başladıkları günden bu yana takım birlikteliğine önem verdiklerine dikkat çeken Özköylü,diye konuştu.Zor bir maç oynayacaklarının altını çizen Özköylü, "Gençlerbirliği'nin son üç haftada kaybettiği puanlar, bir handikap gibi görünse de bu durum Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman gölgelemez. Çok önemli bir rakibe karşı, çok ciddi bir maçı, en iyi şekilde oynayıp, en iyi şekilde mücadele edip, kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.şeklinde konuştu.Devre arasında yapılan transferlerden sonra kadro zenginliğinin hayli arttığını belirten Özköylü,dedi. Takım içerisindeki havanın çok iyi olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam,Daha önce bu takımda oynamış, kaptanlığı yürüten, takımın ağabeyleri pozisyonundaki tecrübeli oyuncuların da olması işimizi kolaylaştırdığı kadar bize güç veriyor" şeklinde konuştu.OSMANLISPOR derbi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti. Mor-sarılılar, tam sahada Gençlerbirliği maçının taktiklerine çalıştı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Tedavisi devam eden Tugay Kacar idmana katılmazken Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.