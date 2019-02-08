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ASO 55. yıl ödül töreni yapıldı

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
ASO 55. yıl ödül töreni yapıldı
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu'nun ev sahipliği yaptığı törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra, ASO yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, bürokratlar, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir "Yakın zamanda ortaya çıkan ticaret ve kur savaşları şunu ortaya koydu ki artık ülkelerin en büyük silahı üretimdir" dedi. Özdebir, "ASO olarak sanayicilerimizin zihinsel dönüşümü için var gücümüzle çalıştık. Ankara bugün ileri teknolojili patent/faydalı model başvurularının yüzde 14'ünü gerçekleştirmiştir" diye konuştu. Sanayicilerin yoğun çabalarının devletçe sunulan desteklerle birleşerek, Ankara'yı güçlü bir sanayi altyapısına kavuşturduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, kamulaştırma faaliyetlerinin bu yıl başlayacağına işaret ederek, gelecek 2 yıl içinde gerekli yatırımların yapılacağını söyledi.
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ASO 55. yıl ödül töreni yapıldı
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