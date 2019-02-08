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Beklentileri karşılayamadılar

Ankaragücü’nde sezon başında transfer edilen Faty, Cerci, Hopf ve Hearteux ikinci devre için TFF’ye bildirilen listede yer almadılar

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
Beklentileri karşılayamadılar
Ankaragücü, Süper Lig 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde takıma dahil ettiği yeni transferle birlikte 28 kişilik oyuncu kadrosunu belirledi. Başkent ekibine sezon başı transfer edilen Ricardo Faty, Alessio Cerci, Johannes Hopf ve Thomas Hearteux'a yer verilmedi. Sezon başında Bursaspor'dan kadroya katılan Faty, 19 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giydi. İtalyan ekibi Hellas Verona'dan transfer edilen Cerci ise sarılacivertli forma ile 12 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. 31 yaşındaki İtalyan oyuncu bu maçlara 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

HEARTEUX HAYAL KIRIKLIĞI
Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen İsveçli kaleci Johannes Hopf, Ankaragücü ile 8 maçta görev aldı. Yaz transfer döneminde Udinese'den takıma dahil edilen Fransız stoper Thomas Hearteux ise, Başkent ekibi ile sadece 4 maça çıkabildi. 30 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 144 dakika sahada kaldı.
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Beklentileri karşılayamadılar
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