Beklentileri karşılayamadılar

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Ankaragücü, Süper Lig 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde takıma dahil ettiği yeni transferle birlikte 28 kişilik oyuncu kadrosunu belirledi.Sezon başında Bursaspor'dan kadroya katılan Faty, 19 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giydi. İtalyan ekibi Hellas Verona'dan transfer edilen Cerci ise sarılacivertli forma ile 12 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı.Yaz transfer dönemindeUdinese'den takıma dahiledilen Fransız stoperThomas Hearteux ise,Başkent ekibi ilesadece 4 maçaçıkabildi.30 yaşındakioyuncubu maçlarda144 dakikasahadakaldı.