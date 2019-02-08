Beypazarı’nda çocuk zabıtalar iş başında

BUGÜN NELER OLDU

OKUL kantinlerini denetleyen çocuk zabıtalar, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı da ziyaret ettiler. Çocukların bilinçli büyümelerini amaçlayan çocuk zabıta uygulaması kapsamında çocuk zabıtalar, AK Partili Beypazarı Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden başkan adayı olan Tuncer Kaplan'a ziyarette bulundu. Ziyarette çocuklar, Kaplan'dan çocuklar için yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler alırken, kendi taleplerini de ilettiler. Okul kantinlerini de denetleyen çocuk zabıtalar, mevzuat hükümlerine uygun olmayan gıdaların bulunup bulunmadığı kontrol etti.