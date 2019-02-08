Çocuklar eğlenerek öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi'ne bağlı hizmet veren 'Neşeli Minikler Kreşi'ndeki çocuklar, meslekler oyun atölyesini ziyaret ederek hem mesleklerle ilgili bilgi topladılar hem de şimdiden gelecekteki mesleklerini seçtiler. Çocuklar, ilgi alanlarını keşfetmek, geleceklerine ışık tutmak amacıyla hayallerini kurdukları meslekleri yakından tanıma fırsatı buldu. Çocukların birbirinden farklı ortamlara uyum sağlayıp özgüven ve ifade yeteneği kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen aktivite ile kreşi öğrencileri, en etkili öğrenme yöntemlerinden biri olan yaşayarak öğrenme yoluyla meslekleri yakından tanıdılar.