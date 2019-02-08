Ekmeğini arsadan çıkaran kadın

BUGÜN NELER OLDU

Esen, Akyurt'un Kızık Köyü'nde doğdu. Kalabalık bir ailenin çocuğu olan ve babasını erken yaşta kaybettikten sonra ayaklarının üzerinde durmaya çalışan akıllı ve azimli bir kadın. Tam 27 yıl önce 18 yaşındayken emlak sektörüne girdi. 5 yıl sekreter olarak çalıştı. İstikrarlı ve disiplinli çalışması diğer emlakçıların dikkatini çekti. Birkaç firmada çalıştıktan sonra kendi şirketini kuran Esen, "Bütün ailem hala Akyurt'ta yaşıyor. 18 yaşında iş ilanlarından kendime iş bakarken ilk bulduğum iş emlaktı. Sektöre bu şekilde başladım. 5 yıl sekreterlik yaptım. Ciddi bir şekilde emlak sektöründe koşturdum. Eski dönemler şimdiki kadar iyi değildi. Sadece gazete ilanları vardı. Bilgisayar çok az insanda vardı. Müşterilere gazete ilanlarından, sokakta dolaşarak ulaştırıyorduk" diye konuştu. Sektörde kadın olarak mücadele etmenin bir hayli zor olduğunu söyleyen Esen, "Araziler toplamaya başladım. Zoru başardım. Bu sektörde kadın olarak alternatifimin olduğunu da düşünmüyorum. Rüzgâr ne tarafa eserse ben o tarafa hiç dönmedim. İnandığım bölgelere insanları taşıdım. Bu işte hem insanlara para kazandırdım hem de para kazandım. 7 personelle başladığım işte şuan 30 kişiyiz" şeklinde konuştu.Erkek egemen bir toplumda arsa işi yapan kadının işi çok zor diyen Esen, "Meslekte 50 yılım dolunca bırakacağım. Emlak sektörü çok kaygan bir sektör. 5 dakika da ayağını kaydırırlar. Bu kaygan zeminde 27 yıl ayakta kalmak ve insanların tavsiyesi ile müşteri kazanmak çok ciddi bir başarıdır. İnsanlar ekmek almıyor su almıyor. Adam bütün hayatı boyunca biriktirdiği parayı sana teslim ediyor" ifadelerini kullandı.