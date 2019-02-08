Glutensiz simit geliyor

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Çölyak başta olmak üzere fenilketonüri ve gluten hassasiyeti olan vatandaşların tüketebilmesi amacıyla sağlıklı ve uygun fiyatlı ürün satış ağını genişletmek için AR-GE çalışmaları yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, glutensiz simit de üreterek, ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "Hassasiyeti olan hastalar için glutensiz ekmek üretimi yapıyoruz. Bir alternatif olarak da glutensiz simidi çok yakın bir süre içinde Çölyak hastalarının beğenisine sunacağız" dedi. Ankara Halk Ekmeğin dağıtım ağını genişleteceklerini de söyleyen Sarıduman, "Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna sonradan giren ilçelerimizden gelen yoğun talep nedeniyle ilçe merkezlerinde de büfe açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.