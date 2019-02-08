İmza çetesine darbe vuruldu

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TÜRKIYE'NIN çeşitli noktalarında faaliyet yürüten bir yiyecek firmasının Çankaya'daki merkez ofisine gelen bir kargo kuryesi, bir ekonomi dergisini şirketin genel müdürü Selçuk Yılmaz'a teslim etmek istediğini söyledi. Dergiyi imza karşılığında genel müdüre teslim eden kurye daha sonra ofisten ayrıldı. Birkaç gün sonra şirkete gelen icra memurları, şirket sahibinin imzaladığı yüklü miktardaki senet dolayısıyla icra takibi başlatıldığını belirtti. Bunun üzerine şirketin avukatları söz konusu durumu araştırmaya başladı.Genel müdürün, bir kuryenin kendisine teslim ettiği ekonomi dergisi karşılığında imza attığını bildirmesi üzerine kriminal polisleri, söz konusu imza ile senet üzerindeki imzayı karşılaştırdı. Uzman kriminal polisleri, senet ve dergi üzerindeki parmak izlerinin yanı sıra imzanın el çabukluğu ve kâğıt katlama yöntemiyle atıldığını, kağıt üzerindeki mürekkeplerin farklı zamanlara ait olduğunu tespit etti. Ayrıca söz konusu dergiyi şirkete getiren şüpheli kargo kuryesinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri de incelemeye alındı. Bu durumun bir organize suç örgütünün dolandırıcılık faaliyeti olduğunun anlaşılması üzerine, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Şirket yöneticisi Selçuk Yılmaz, acı tecrübeyi kayıpsız atlattıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Yılmaz, vatandaşları imza attıkları kâğıtlara dikkat etmeleri, imza atacakları kağıdı boş bir yere koyup imzalamaları ve kuryelere kimlik sormaları konusunda uyardı.