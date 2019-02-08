Kahraman polis otomobilde silahlı adamlarla boğuştu

BUGÜN NELER OLDU

SINCAN Pınarbaşı Mahallesi'ne iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis ilk olarak yakaladığı biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelileri karakola götürmek için yola çıkan ekipler, kavgaya karışanların bulunduğu diğer otomobilin, Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde seyir halinde olduğunu belirledi. Önünü keserek diğer aracı durduran ekipte bulunan polis memuru Harun Şimşek, şüphelileri araçtan indirmek için otomobilin kapısını açtı. Aracın sürücü koltuğundaki zanlı Kalender M, aniden gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis memuru, otomobilin açık kapısından içeri atladı. Polis memuru Harun Şimşek, yaklaşık 300 metre boyunca otomobilde bulunan silahlı zanlılarla boğuştu.Kalender M, hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Harun Şimşek de aracı durdurarak zanlının peşine düştü. Kalender M, bir süre devam eden kovalamacanın ardından polise ateş etmeye başladı. Bunun üzerine silahını kullanan polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Silahıyla birlikte yakalanan zanlı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan diğer zanlı Murat G. ise otomobili boş bir arazide bırakıp kaçmaya çalıştı. Murat G, bir süre sonra yakalandı. Kahraman polise teşekkür edildi.