Minik prenseslerin kuaför mutluluğu

BUGÜN NELER OLDU

Kendisi de Çakmak köyünden olan ve yaşadığı Ankara'da "Bir çocuk okur, dünya değişir" sloganıyla kitap kampanyası başlatan Kansuva, en büyük desteği müşterilerinden gördü. Kampanyaya kitap bağışlayanlara ücretsiz fön çeken Kansuva, yaklaşık 6 bin kitap topladı. Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen Eser Kansuva ve eşi Sibel Kansuva toplanan kitapları ve beraberindeki hediyeleri Çakmak köyündeki okul kütüphanesine teslim etti. Çift, daha sonra kız öğrencilerinin saçlarını şekillendirdi.Kansuva, okul kütüphanesine kitap getirdiklerini ve öğrencilerin de saçlarını yaptıklarını belirterek, "Bu proje kapsamında 6 bin kitap topladım, sağ olsun arkadaşlarım, müşterilerim çok destek oldular. Çeşitli hediyeler getirdik ve burada da minik prenseslerin saçlarını yapıyorum. Umarım hepsi çok beğenir. Güzel bir proje oldu. İnşallah güzel bir şekilde de devam edecek" diye konuştu. Bazı öğrencilerin ilk defa kuaförle tanıştığını ifade eden Kansuva, "Saçını yapacağım kızın ismi Nehir. Hiç kuaföre gitmemiş, daha önce saçlarını anne ve babası kesmiş. Kuaför olarak ilk defa saçlarını ben keseceğim. Bu beni çok onurlandırdı, çok da mutlu oldum. Ben aslen buralıyım ama hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Böyle güzel bir proje için gelmekte ayrıca beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu. Öğrencilerden İrem Kartalmış, "Kitap yardımına ihtiyacımız vardı, bu yardımları yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Saçlarımın uçlarını aldıracağım, çok mutluyum. Köyde olduğumuz için kuaföre gitme şansımız pek olmuyor ama bugün buraya geldiler. Hayatımda ilk defa saçlarımı kestiriyorum, fön çektirdim" dedi.