Nobre ve Selçuk koşu yaptı

BUGÜN NELER OLDU

OSMANLISPOR'U ağırlayacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibi günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. İdmana ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda pas kontrol çalışması yaptı. 90 dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.YARIN 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Osmanlıspor ile oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Doğu (Maraton) ve Batı (Kapalı ) olarak satışa sunulan biletler 10 ve 15 TL olarak fiyatlandırıldı. Ayrıca Maraton tribünü 65, Kapalı tribün 75 TL olarak kombine biletlerin de satışı devam ediyor. Misafir tribün biletleri ise 13 TL'den satışa çıktı.