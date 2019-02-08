Suda doğumda Türkiye farkı

BUGÜN NELER OLDU

Kanada vatandaşı Janette Bramley, Müslümanlığı seçtikten sonra hayatını Barış Kaba ile birleştirdi. Evlenmelerinin ardından eşinin yanında olabilmek için Türkiye'ye yerleşen Bramley, 9 ay önce anne olacağı haberini aldı. İki ülkenin sağlık sistemleri ve doğum yaklaşımını araştıran Kanadalı anne adayı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edildi. Doğum için hastane bünyesinde faaliyet gösteren suda doğum ünitesini tercih eden Kanadalı anne, on gün önce bebeği Layla Afife'yi kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.Janette Bramley, doğum için Türkiye'yi tercih etmesinin nedenlerini anlattı. İki ülkenin sağlık sistemlerinin çok farklı olduğunu ifade eden Bramley, "Kanada'da suda doğum yapabilmek için bir doktorun olması güç. Normalde bu işlemleri ebeler yapıyor. Ebeler ve doktorlar arasında doğumda ilişki, buradaki gibi değil. Suda doğum seçtiğinizde sağlık sisteminin dışında kalıyorsunuz" dedi. Kanada sağlık sisteminde, daha çok ebelerin doğumda aktif rol aldığını aktaran Bramley, "Ebeler ya bir evde ya da bir doğum merkezinde görev alıyor. Suda doğum için gerekli küvetleri de yine doğum yapacak kişinin alması gerekiyor. Sağlık sigortası kapsamı dışında kalıyor. Türkiye'de ise bu işler daha düzenli yapılıyor" ifadelerini kullandı.Suda doğumun anne adayı için konforlu bir yöntem olduğunu dile getiren Janette Bramley, şöyle konuştu: "Doğum sancılarım tamamen düştü. Sudan çıktığım zamanların çok kısa olmasını arzu ettim. Suyun içinde çok rahattım. Farklı kültürler, farklı bir dil ama buradaki her doktor, hemşire ve benimle ilgilenen herkesin İngilizce konuşabilmesi beni çok rahatlattı. Yaşadığım bu tecrübeden çok mutlu oldum. Tüm yabancı gebelere, Türkiye'deki sağlık sistemini tavsiye ediyorum."SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, suda doğumun doğum sancısını azaltmada çok etkili olduğunu ifade etti. Tekin, anne adayı için tek kişilik, jakuzinin, pilates topunun olduğu son derece rahat ve özgür bir ortamda eşi de yanındayken doğum yapabileceği bir ortam oluşturduklarını aktardı.