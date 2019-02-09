Başkentli öğrenciler Yale’de

BUGÜN NELER OLDU

YaleÜniversitesi tarafından New Haven,CT'de düzenlenen YMUN XLV (45. Model Birleşmiş Milletler) konferansı 17-20 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Model Birleşmiş Milletler Camiası'nın en büyük konferansına Oya Akın Yıldızlar Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden İdil Su Tandoğan, Nil İncekara ve Mehmet Servan Yakışır katıldı. Öğrenciler dört gün boyunca temsil ettikleri ülkelerinin delegeleri olarak dünya gündemini yakından ilgilendiren kripto, nükleer enerji, göçmenler ve yaşam koşullarını iyileştirme konuları üzerinde tartıştı, fikir yürüttı, kararlar aldı ve sonuç bildirgeleri yazdı. Tüm dünyadan 1700 kişinin katıldığı konferansta öğrenciler Türkiye ve okullarını başarıyla temsil etti ve ve "En İyi Küçük Delegasyon" ödülünü aldı. Öğrenciler, çalışmalarının sonunda New York'u, Central Park Zoo'yu, Metropolitan Arts Museum'u gezdi, Brodway'da oyun izledi.