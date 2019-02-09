Başkentlıler bılkent’ı çok sevdı

Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'e taşınma işlemi ve hasta kabulü başladı. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te tüm sağlık hizmetleri devletimizin hekimleri tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini bugüne kadar olduğu gibi ücretsiz almaya devam edecek. NUMUNE SONRAYA KALDI

11 Şubat'tan itibaren Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan Atatürk Hastanesi taşınmaya başladı. Hastalara pankartlı duyuru yapan hastane yönetimi tıbbi cihazları yeni hastaneye taşıyor. Bilkent Şehir Hastanesine taşınması planlanan ve kafalarda en çok soru işaretlerini barındıran Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ilk seferde ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Numune Hastanesi'nin bölge için önemli bir konumda bulunduğunu belirterek taşınmasının daha sonraya bırakıldığını açıkladı.

ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET

HASTANENIN yoğun bakım servisinin bir süre daha hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi. Yeni binaya aktarılması riskli olan hastaların tedavisine mevcut yoğun bakım servisinde devam edilecek. 50 yıllık yaşamında böyle bir hastane görmedim diyen Türkan Erol, "Hastaneye bayıldım çalışanlarından mimarisine kadar her şey çok güzel. Ulaşım konusunda korkularım vardı her şeyi düşünmüşler. Balgat'tan buraya yönlendirdiler, ilk hastalarından biri oldum. Ülkemiz ve Ankara için önemli bir hizmet olmuş" dedi.



İLK KEZ GÜZEL BİR HASTANE GÖRDÜK

Hastaneyı çok beğendiğini ifade eden Kaya Bütün, "Hastane yeni olduğu için çalışanlar da uyum aşamasında. İnşallah insanlar güzel kullanır. Allah devletimizden razı olsun. Önceleri otopark sıkıntısı çektiğimiz için hastaneye iki kişi gelirdik oğlum araç başında, ben de hasta başında beklerdim çok güzel 3 katlı bir otopark yapmışlar artık rahatlıkla geleceğiz. Metrodan çıkıp gelinebilecek servis hattı var. Ankara'da ilk kez böyle güzel bir hastane gördük" diye konuştu.



BURADA YÜZLER GÜLÜYOR

Hastaneyı muhteşem olarak değerlendiren Sadık Karabulut, "Her yer pırıl pırıl. Bu temizlik ve hijyenin ileride de devam etmesini temenni ediyorum. Her köşe başında güvenlik görevlisi var. Bilmediğimiz konuda bizleri güler yüzle bilgilendiriyorlar. Yapılan hizmetlerden son derece memnunuz. Atatürk Hastanesi'ne gelmiştik taşımadığı için buraya yönlendirdiler emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Şehir Hastanesi'ne ilk kez gelen Semiha-Fuat Karataş çifti sağlık alanında yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını söyledi. Hastanenin özel hastanelerden daha da güzel olduğunu ve çalışanların kendilerini karşılamalarının son derece güzel olduğunu ifade eden Karataş çifti hastanenin vatana millete hayırlı olmasını diledi.