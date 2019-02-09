Engel tanımayan avukat hukuk bürosu açtı

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Erencan Çetin, her gün babası mali müşavir Halil Çetin'in (55) yardımıyla evinden çıkıp, minibüsle ofise ve adliyeye gidiyor. Büyük zorluklarla eğitimini tamamladığını belirten Erencan Çetin, "Gerek kamu gerekse özel sektörden iş imkanları bekliyorum. Ben çalışarak daha mutlu oluyorum" dedi. Doğuştan 'Serebral Palsi' (beyin felci) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Erencan Çetin, okulları hep dereceyle bitirdi. Eğitim hayatı boyunca karşısına çıkan bütün engelleri babasının desteğiyle aşan Çetin, 2015 yılında Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

'BABAM SÜREKLİ DESTEK OLUYOR'

Yaşadığı zorlukları anlatan Çetin, "Günlük hayatta fiziki koşullardan dolayı sürekli birinin yardımına ihtiyaç duyarak ulaşımımı sağlıyorum. Adliye binalarında yeni birtakım düzenlemeler yapılmaya başladı; ama yeterli değil. Bu yüzden ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayamıyorum, babam destek oluyor. Okul hayatım boyunca olduğu gibi iş hayatımda da kendisi sürekli yanımda ve bana yardımcı oluyor. Birlikte çalışıyoruz ve birlikte hayatımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'İŞ İMKANLARI YETERLİ DEĞİL'

Erencan Çetin, engellilere karşı toplumda bir ön yargı olduğunu, bunun kırılması gerektiğini kaydetti. Çetin, "İş imkanları yaratılıyor; fakat yeterli değil. Bir yere iş için başvurduğumuzda engelli olduğumuzdan dolayı ya iş verilmiyor ya da atıl işler veriliyor. Masa başında, aktif olmayan, hayatın içine karışmayacak işlerde istihdam ediliyor. Kamu kurumları olsun, bankalar olsun vekaletle avukat çalıştırabiliyorlar; ancak ben engelli olarak başvurduğumda iş almak için, vekalet ücretiyle avukatlık yapmak için gittiğimde, engelli olduğumu gördüklerinde direkt bunu söylemeseler bile bir şekilde kabul etmiyorlar ya da kontenjanlarının dolu olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle ben mesleğimde gerek kamu gerekse özel sektörden iş imkanları bekliyorum" dedi.



'MÜCADELE EDEREK BU GÜNLERE GELDİK'

HALIL Çetin (55) ise oğlu doğduğu andan itibaren birlikte bir hayat savaşına girdiklerini söyledi. Bu savaşta hiç yılmadıklarını anlatan baba Çetin, "Eğitim hayatına başladığı andan beri beraberiz. Önümüze ne kadar engel çıksa da, fiziki engeller ve insanların ön yargısı, bunlarla mücadele ederek bu günlere geldik. Gerçekten eğitim hayatımız boyunca çok zorluklarla karşılaştık; ama oğlum eğitim öğretim hayatı boyunca beni hep onurlandırdı, gururlandırdı. İlkokulda seviye tespit sınavlarında Ankara birincilikleri, üniversitede bölüm birincilikleri derken büyük başarılarla hep göğsümü kabarttı" ifadelerini kullandı.