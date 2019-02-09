Eryaman’da büyük buluşma

Spor toto 1. Lig'in 21. haftası bugün 'Başkent derbisi'ne sahne olacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki mücadele Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak. Erkan Sözeri yönetiminde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve devreyi lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı 3 maçını da kaybederek düşüşe geçti ve 41 puanda kalarak liderlik koltuğunu da Denizlispor'a kaptırdı.

İLK YARIDA GENÇLER KAZANDI

OSMANLISPOR ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ligde son 7 maçını kazanan mor-sarılı ekip, galibiyet serisini başkent derbisinde de sürdürmeyi amaçlıyor. Bu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği 41 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 60. dakikada Bekir Yıldız'ın attığı golle 1-0 kazanmıştı.



YENİ STATTA İLK DERBİ HEYECANI

Gençlerbırlığı ile Osmanlıspor arasında oynanacak başkent derbisi ayrı bir heyecana daha sahne olacak. Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçı ile açılan Eryaman Stadı ilk kez bir derbiye ev sahipliği yapacak. 19 Mayıs Stadı'nın yapımı tamamlanana kadar iç saha maçlarını yine bu statta oynayacak olan Gençlerbirliği de Eryaman Stadyumu'na ilk kez ayak basacak. Taratfarlar bu özel gün için kendi aralarında organizasyonlar hazırlarken, yeni bir taraftar grubu da ilk kez tribünde yer alacak. ÜNİ-Gençler adıyla kurulan taraftar grubu, hazırladıkları pankartlar ve özel bestelerle Gençlerbirliği tribününe renk katacak.

BAYIR: kaliteli bir mücadele olacak

Osmanlıspor takım kaptanlarından Muhammed Bayır, G.Birliği maçını değerlendirdi. Tecrübeli sol bek, "Gençlerbirliği karşılaşmasının sadece derbi maçı olduğu için değil, iki takımın puanları birbirine çok yakın olduğu için de önem kazanıyor. Bu maçtan da beklentimiz diğerleriyle aynı. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Maçın kalitesinin ve mücadelenin daha yüksek olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Bundan sonra ligde hiçbir maçın rahat olmayacağının da altını çizen Bayır, "Bazı maçlarda rakiplerimiz bize karşı kapanarak daha kontrollü ve oyun planımızı bozarak üzerimize geleceklerdir. Biz de önlemlerimizi buna göre alacağız" dedi.