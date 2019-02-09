Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı’

‘Gençler İçin

Giriş Tarihi: 9.2.2019
‘Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı’
Ankara'da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmayı ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara Kalkınma Ajansı, ödüllü 'Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı' başlattı. Düzenlenen program ile lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin sosyal girişimcilikle ilgili farkındalıklarının, bilgi ve yeteneklerinin artırılması ve başarılı sosyal girişimcilik modellerinin desteklenerek hayata geçirilmesine destek olunması hedefleniyor. Ankara Kalkınma Genel Sekreteri Arif Şayık, sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik ekosisteminin gelişmesi için çeşitli araçlar ile düşünsel, finansal ve farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şayık, sosyal girişimcilik ekseninde Sosyal Girişim Ankara Platformu çalışmaları ve Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı ile çalışmaların hızlandığını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN