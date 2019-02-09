Ankara'da
sosyal girişimcilik
ve sosyal inovasyon
ekosistemini
güçlendirerek
toplumsal sorunlara
etkili, sürdürülebilir
çözümler
bulmayı ve
toplumsal sorunların
çözümünde
bir model olarak sosyal
girişimciliği yaygınlaştırmayı
amaçlayan Ankara
Kalkınma Ajansı, ödüllü
'Gençler için Sosyal
Girişimcilik Programı' başlattı.
Düzenlenen program
ile lise ve üniversite
öğrencileri başta olmak
üzere gençlerin sosyal girişimcilikle
ilgili farkındalıklarının,
bilgi ve yeteneklerinin
artırılması ve
başarılı sosyal girişimcilik
modellerinin desteklenerek
hayata
geçirilmesine destek
olunması hedefleniyor.
Ankara
Kalkınma Genel
Sekreteri Arif
Şayık, sosyal kalkınmanın
ekonomik
kalkınmanın
önemli bir bileşeni
olduğunu vurgulayarak,
sosyal girişimcilik ve sosyal
yenilikçilik ekosisteminin
gelişmesi için çeşitli
araçlar ile düşünsel, finansal
ve farkındalık arttırıcı
çalışmalar yürüttüklerini
belirtti. Şayık, sosyal girişimcilik
ekseninde Sosyal
Girişim Ankara Platformu
çalışmaları ve Gençler
İçin Sosyal Girişimcilik
Programı ile çalışmaların
hızlandığını ifade etti.