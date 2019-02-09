‘Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Programı’

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Ankara'dasosyal girişimcilikve sosyal inovasyonekosisteminigüçlendirerektoplumsal sorunlaraetkili, sürdürülebilirçözümlerbulmayı vetoplumsal sorunlarınçözümündebir model olarak sosyalgirişimciliği yaygınlaştırmayıamaçlayan AnkaraKalkınma Ajansı, ödüllü'Gençler için SosyalGirişimcilik Programı' başlattı.Düzenlenen programile lise ve üniversiteöğrencileri başta olmaküzere gençlerin sosyal girişimcilikleilgili farkındalıklarının,bilgi ve yeteneklerininartırılması vebaşarılı sosyal girişimcilikmodellerinin desteklenerekhayatageçirilmesine destekolunması hedefleniyor.AnkaraKalkınma GenelSekreteri ArifŞayık, sosyal kalkınmanınekonomikkalkınmanınönemli bir bileşeniolduğunu vurgulayarak,sosyal girişimcilik ve sosyalyenilikçilik ekosisteminingelişmesi için çeşitliaraçlar ile düşünsel, finansalve farkındalık arttırıcıçalışmalar yürüttüklerinibelirtti. Şayık, sosyal girişimcilikekseninde SosyalGirişim Ankara Platformuçalışmaları ve Gençlerİçin Sosyal GirişimcilikProgramı ile çalışmalarınhızlandığını ifade etti.