Haymana’da coşkulu karşılama

Sağanak yağmur ve soğuğa rağmen Haymana'da SKM önünü dolduran yüzlerce ilçelinin sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Özhaseki, sözlerine Haymanalılara teşekkür ederek başladı. "İyi günde, kötü günde, yağmur demeden çamur demeden yanımızdasınız. Sizlere teşekkür ediyorum" diyen Özhaseki, Haymanalılara müjde de verdi. Haymana'da yapılacak projeleri ayrıntılarıyla anlatan Özhaseki, "İçme suyu şebekesinin bir kısmı tamamlandı ama tamamı yenilenecek. Sıcak asfalt dökülecek, Aile Yaşam Merkezi yapılacak. İşin özeti şehrin merkezinde ne varsa, ilçede de o olacak. İlçe sakinleri yaşadıkları yerden keyif alacak, kırsal destekler var, bunları buraya yönlendirip, buranın canlandırılmasını sağlayacağız" diye konuştu. Haymana'nın dünyanın en iyi jeotermal su kaynaklarına sahip olduğunu belirten Özhaseki, "Yapacağımız çalışmalarla buraya turist yağacak. Ben şimdiye kadar hangi seçime girdiysem dersimi çalıştım ama karşı taraf ortaya hiçbir proje koyamadı" dedi. Haymana Aile Yaşam Merkezi, Haymana Şehitler Meydanı, Hasanağa Deresi Rekreasyon Projesi, Sağlık Turizmi Destekleme Projeleri, Ömer Özkan Parkı, Haymana İtfaiye İstasyonu, Hibe Destek Projeleri, Mahallelere Mini Futbol, Voleybol, Basketbol Sahaları ve Potaları, Erişilebilir Belediye, Sıfır Atık Projesi, Cami-Abdesthane Tadilat ve Bakım Onarımı, Köy Mezarlıkları Düzenlemesi, Grup Yolları, Mahalle Alt Yapılarının Tamamlaması ve Dere Geçiş Köprüleri.

'HAYMANA'DA DA DÖNER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat parasıyla Ankara'da vatandaşlara döner dağıtacağını açıklayan Mehmet Özhaseki, "Döner tezgahlarından birini de Haymana'da kuracağız" açıklamasını yaptı. "Her gün buradayız, yeter ki istekte bulunun" sözleriyle Haymanalılara seslenen Özhaseki, "Bunların hepsini yapmaya gücümüz var. Yetmediği yerde de Cumhurbaşkanımız var, Allah razı olsun" diye konuştu. "31 Mart akşamına kadar herkesle görüşüp çalışmaya var mısınız? Söz mü?" sorusuna da Haymanalılardan "söz" cevabını alan Özhaseki, vatandaşlarla da yakından ilgilendi, esnafla sohbet etti. Ayrıca 73 yaşındaki Mehkune Yünlü'nün sağlık sorunlarını dinleyen Özhaseki, tedavisi için talimat verdi.