Kahramankazan karatecileri buluşturdu

Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Başkent Karate Ligi'ne 22 farklı ilden 48 kulüp ve 984 sporcu katıldı. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaları farklı illerden gelen sporcuların aileleri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi takip etti. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan maçlarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda özellikle minik karateciler izleyenlerden büyük alkış aldı. İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, federasyon ve belediye görevlileri tarafından takdim edildi.

SPOR KENTİ

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 53 bin nüfusa sahip olan ilçenin spor alanında önemli yatırımlara sahip olduğunu belirterek, "Spor kenti Kahramankazan'da böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan oldukça mutluyuz" dedi. Ligin organizasyonunda yer alan Aydın Karakaya da, müsabakaların oldukça sportmence geçtiğini ifade ederek, "Bu aetkinliğin düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kahramankazanlılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.